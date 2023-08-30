انقلاب الغابون.. الاتحاد الإفريقي يعقد اجتماعا طارئا
هبة بريس - وكالات
قال رئيس مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي ويلي نياميتوي، الأربعاء، إنه عقد اجتماعا طارئا مع بوروندي والسنغال والكاميرون لتحليل الوضع في الغابون إذ يقول إن محاولة انقلاب تجري هناك.
وأوضح أن محاولة الانقلاب تعد خرقا صارخا للآليات القانونية والسياسية للاتحاد الإفريقي.
وشجع رئيس مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي على ضرورة اختيار الحلول السلمية للعودة سريعا إلى الشرعية الدستورية.
وفي السياق، دعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد جيش الغابون إلى ضمان سلامة الرئيس علي بونغو وعائلته بعد أن أعلن ضباط الاستيلاء على السلطة.
وقال في بيان إنه يتابع الوضع بقلق بالغ وندد بما وصفها بأنها محاولة انقلاب.
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11 تعليقات
الأمور لا تبشر بالخير في أفريقيا..
انتهى عهد فرنسا الذي امتد تقريبا عقد من الزمن ..
اللهم احفظ الشغب الإفريقي الشقيق ..
كل الدعم والمساندة لدولة الغابون..
على الاتحاد
يجب على الاتحاد الإفريقي التحرر من الاستعمار نهائيا..
انقلاب الخير ان شاء الله ستنهض إفريقيا من السبات ..
على الاتحاد الإفريقي طرد المستعمر الغاشم..
العلم بأكمله يراقب ما سيقع في الغابون ..
نتمنى أن تتحرر الغابون وباقي الدول الإفريقية الاخرى…
الغابون الدولة المحترمة وصديقة المغرب..