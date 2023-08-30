القضاء الكندي يدين زكريا المومني ويقضي بأدائه غرامة مالية

2023-08-30 / 09:30
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هبة بريس

أدانت المحكمة العليا في مونتريال بكندا، زكريا المومني، وقضت بأدائه غرامة مالية.

وأمرت المحكمة بأداء ز. المومني لغرامة مالية قدرها 30 ألف دولار كندي للسيد رشيد نجاحي، المدير العام لمجموعة أطلس الإعلامية، كتعويض عن الأضرار الناجمة عن التعليقات التي لا أساس لها والتي تم الإدلاء بها علناً.

وتعود تفاصيل القضية، الى اقدام المومني على التهجم على مغاربة حضروا فعاليات الدورة السابعة لمهرجان مونتريال المغربي بمناسبة عيد العرش يوم 29 يوليوز 2022، الذي نظمه نجاحي ومجموعة أطلس الإعلامية.

واتهم ز. المومني، رشيد نجاحي على وجه الخصوص بأنه “عميل مدفوع الأجر” للحكومة المغربية وادعى أن المهرجان المغربي كان نشاطًا دعائيًا تموله الحكومة.

ومع ذلك، فقد تبين أمام المحكمة أن المهرجان المغربي ممول ذاتيا ولم يتلق أي دعم مؤسسي أو حكومي.

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