الجزائر: لن نتعامل مع رفض انضمامنا ل”بريكس” كخسارة في مباراة لكرة القدم
لا زال بكاء الجارة الشرقية بسبب رفض انضمامها لمجموعة “بريكس” متواصل.
وفي هذا الصدد، ذكر وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، يوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي، أن دول “بريكس” هي دول صديقة وحليفة للجزائر، حسبما نقلته صحيفة “النهار” الجزائرية.
وأوضح عطاف أن هدف الجزائر من طلب الإنضمام إلى مجموعة “بريكس” هو القيام بتحركات مشتركة فيما يخص أمهات قضايا السياسية الخارجية للجزائر.
وصرح بأن الجزائر أرادت أن تضيف محورا ثالثا أو رابعا للدفاع عن مبادئها، وهو إطار “بريكس”.
وشدد على أن الجزائر ستواصل الدفاع عن هذه الخيارات مع الحلفاء في أطر أخرى كحركة عدم الإنحياز ومجموعة السبع وغيرها من الأطر التي تظل باقية وقائمة وتحرك الجزائر فيها لا يزال قائما وممكنا وأهدافنا قائمة.
كما أفاد وزير الشؤون الخارجية بأنه لا يجب التعامل مع رفض طلب إنضمام الجزائر إلى مجموعة “بريكس” كخسارة لبلدنا في مباراة لكرة القدم، وفق ما ذكرته الصحيفة ذاتها.
3 تعليقات
نقص في كل المجالات
و مادا أنتم اصلا فاعلون لقد اعتدنا على بكائكم كل يوم النباخ و كل يوم صفعة تلوى الأخرى مجموعة من العجزة الفاشلين يعتمدون على مداخل البترول و الغاز يصرفونها على بن بطوش و حاشيته و شعب الحمرة و البعرة يقفون في الطوابير
بكيو وزيدو في البكاء ليس لكم هبة ولاوزن التخلف بعينه في جميع المجالات اطلبوا العدس من البريكس لاطعام شعبكم المقهور لعنة الله على المنافقين انتم بلا مبادئ يا خدام العسكر