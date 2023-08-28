الركراكي يؤجل الإعلان عن قائمة “أسود الأطلس”
هبة بريس
تم تأجيل الندوة الصحافية التي كان من المنتظر ان يعقدها وليد الركراكي مدرب المنتخب الوطني يوم غد الثلاثاء 29 غشت 2023 ، إلى غاية يوم الخميس 31 غشت 2023 بداية من الساعة 11 صباحا.
وسيعلن السيد وليد الركراكي خلال هذه الندوة الصحافية التي سيعقدها بقاعة المؤتمرات بمركب محمد السادس لكرة القدم عن قائمة اللاعبين التي ستوجه لها الدعوة للمباراتين اللتين سيخوصهما المنتخب الوطني أمام كل من منتخبي ليبيريا بمدينة اكادير وبوركينا فاسو بمدينة لانس بفرنسا.
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10 تعليقات
المشكل الكبير والطامة الكبرى هي أن كرة القدم اشغلت عقول البشر اظن انها ضياع وخسران فقط لانه تبدر فيها أموال الشعب المغربي وتنفق بها أموال طائلة ، والشعب المغربي جد ماسة إلى هذه الأموال ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ياسيد الركراكي الشعب المغربي حالياً تفكيره في الأزمة الإقتصادية والمعيشية القاسية التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً فلا داعي لهذه القائمة اللاعبين هههههههههههه.
لدينا مستشفيات ومراكز صحية وتعليمية متدهورة جدا وأنتم لا زلتم تضعيعون وتبدرون الأموال في أشياء اعتبرها أنا تافهة لا منفعة لها يقال المثل (آش خصك يالعريان لخواتم يا مولاي) ..
على الأقل ياسيد الركراكي يجب إصلاح الملاعب الرياضية التي أصبحت لاتطاق..
أريد أن أعرف ياسيد الركراكي كم يتقاضى كل لاعب عندك في الشهر ؟؟؟؟
الإجابة عن ذالك السؤال الذي طرحه أخي الكريم عن تعليقه ( كم يتقاضى كل لاعب ؟؟؟؟ في الشهر) ياخي يتقاضون في الشهر ما يعادل عمارة واستعمل آلة الحساب وضربها في السنة وستجد الملايين بل المليارات التي تذهب عند اللاعبين افهمت يا أخي الكريم كم تذهب من أموال الشعب عندهم !!! والشعب مغلوب عن أمره ويعيش عتبة الفقر لايعلمها سوى الله سبحانه وتعالى.
نريد ان أن تختار قائمة الأبطال الحقيقين مثل أشرف والناصري يعني أبطال في المستوى المطلوب والحارس بونو ولك واسع النظر…
أعتقد أن كرة القدم أصبحت تجارة فقط ونشاطا اقتصاديا بين المدرب واللاعبين ، والكرة القدم يستفيد منها ……والفاهم يفهم هههههههههههه كانت كرة القدم المغربية في عهد اللاعبين القدماء الذين كانوا لهم روح رياضية وطنية شاملة الأمانة المالية والمسؤولية التضامنية مثل عزيز بودربالة والحداوي وزكي وووووو وووووووو وغيرهم من اللاعبين القدماء.
لدينا كامل الثقة في المدرب الركراكي انه سيشكل قائمة بامتياز وتكون في المستوى المطلوب..
السيد الركراكي يستحق التقدير والاحترام لأنه يستحق التواجد في المنتخب الوطني المغربي ولديا كامل الثقة ان اختياره سيكون في الصميم رغم أن الإختيار سيكون صعب جداً يتطلب الجدية…