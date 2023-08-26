بنك المغرب: الدرهم ينخفض بنسبة 1.76% مقابل الدولار

هبة بريس

أفاد بنك المغرب بأن الدرهم انخفض بنسبة 1.76 في المائة مقابل الدولار الأمريكي وبنسبة 0.76 في المائة مقابل الأورو، وذلك خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 23 غشت الجاري.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأورد المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 351.7 مليار درهم بتاريخ 18 غشت 2023، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0.3 في المائة من أسبوع لآخر، وبنسبة 5.4 في المائة على أساس سنوي.

وخلال الأسبوع نفسه، بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 102.1 مليار درهم، من بينها 36.3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، و43,2 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، و22,6 مليار درهم على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل.

وعلى مستوى السوق البين بنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي، 1.9 مليار درهم، فيما بلغ معدل الفائدة بين البنوك 3 في المائة في المتوسط.

وضخ بنك المغرب، خلال طلب عروض بتاريخ 23 غشت (تاريخ الاستحقاق 24 غشت)، ما مجموعه 38.6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وعلى مستوى سوق البورصة، انخفض مؤشر “مازي” بنسبة 1.2 في المائة، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة إلى10.7 في المائة.

ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس انخفاض مؤشرات قطاعات الكهرباء بنسبة 6.3 في المائة، و”المباني ومواد البناء” بنسبة 1.5 في المائة و”البنوك” بنسبة 0.7 في المائة.

وفي المقابل ارتفعت مؤشرات قطاعات “شركات التوظيف العقاري ” والحراجة والورق” بنسب 1.6 و5.2 في المائة على التوالي.

أما في ما يتعلق بإجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 344.3 مليون درهم ، مقابل 322.3 مليون درهم قبل أسبوع.

وعلى مستوى السوق المركزية للأسهم، فقد بلغ متوسط الحجم اليومي 85.9 مليون درهم، بعد تسجيل 80.3 مليون درهم.

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