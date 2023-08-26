النيجر: لم نطرد سفراء ألمانيا والولايات المتحدة ونيجيريا

2023-08-26 / 13:27
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هبة بريس - وكالات

نفى المجلس العسكري في النيجر، السبت، ما تداولته وسائل إعلام عن منحها مهلة 48 ساعة لمغادرة سفراء ألمانيا والولايات المتحدة ونيجيريا البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية في الحكومة المعينة من قبل المجلس العسكري.

وذكر البيان أن ما تداولته منصات التواصل الاجتماعي عن اعتبار النيجر سفراء ألمانيا والولايات المتحدة ونيجيريا أشخاصا غير مرغوب فيهم في العاصمة نيامي لا يعكس الحقيقة.

وأشار إلى أن سفير فرنسا لدى نيامي سيفلان إيتي هو من تم منحه دون غيره 48 ساعة لمغادرة البلاد.

والجمعة، نشرت حسابات على منابر التواصل الاجتماعي وثائق قالت إنها إخطار لسفراء أجانب في نيامي منحهم المجلس العسكري 48 ساعة لمغادرة النيجر.

ومن بين ما أوردته تلك المنشورات إلى جانب سفير فرنسا سيفلان إيتي، سفراء ألمانيا أوليفر شناكنبرغ، والولايات المتحدة كاثلين فيتز غِيبون، ونيجيريا محمد عثمان.

ولاحقا تبين أن الوثيقة تخص السفير الفرنسي فقط، وأنه تم التلاعب بالوثيقة الرسمية.

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