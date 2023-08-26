دراسة: ارتفاع التأمين على الصحة العقلية في أمريكا منذ بداية الجائحة

هبة بريس - وكالات

ذكرت دراسة أمريكية جديدة أن حجم أموال التأمين الخاص، الذي يقدمه أصحاب الأعمال، والتي تم إنفاقها على خدمات الصحة العقلية ارتفعت بواقع أكثر من 50%، منذ بدء جائحة كوفيد19.

ووجدت الدراسة، التي تم نشرها أمس الجمعة موقع/جاما هيلث فورام/، من قبل خبراء مؤسستي “راند كوربوريشن” و”كاستلايت هيلث” أنه في الفترة بين يناير 2019 وغشت 2022، ارتفع الإنفاق واستخدام خدمات الصحة العقلية من قبل بالغين، الذين لديهم تأمين خاص يقدمه صاحب العمل بنسبة 7ر53% و8ر38% على التوالي، أثناء الجائحة، حسب صحيفة “ذا هيل” الأمريكية اليوم السبت.

ويشمل ذلك خدمات علاج اضطرابات ما بعد الصدمة “بي.تي.إس.دي” واضطرابات الاكتئاب الشديد والفصام، حسب الدراسة.

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