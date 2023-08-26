السلطات السويدية: لا خطط لحظر حرق الكتب الدينية
نقلت قناة “SVT” التلفزيونية عن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون قوله إن السلطات السويدية لا تخطط لحظر حرق الكتب الدينية بعد الدنمارك، لأن ذلك سيتطلب تعديلات على دستور البلاد.
وقال كريسترسون إن “كل دولة تتعرض لتهديدات حادة تختار طريقتها الخاصة في التعامل معها. أكن احتراما كبيرا لما تفعله الدنمارك الآن، لكن القيام بنفس الشيء تماما كما هو الحال في الدنمارك، سيتطلب على الأرجح تعديلات دستورية، لذلك بالنسبة للسويد، فإن هذا ليس هو أفضل طريق”.
يأتي ذلك، عقب إعلان وزير العدل الدنماركي بيتر هوملغارد، أمس الجمعة، عزم بلاده حظر حرق القرآن، بعد سلسلة من عمليات تدنيس المصحف في الدولة الاسكندنافية.
وقال وزير العدل للصحفيين، إن الحكومة ستقدم مشروع قانون “يحظر المعاملة غير اللائقة للأشياء ذات الأهمية الدينية الكبيرة للمجتمع الديني”، مشيرا إلى أن التشريع يستهدف بشكل خاص عمليات الحرق والتدنيس في الأماكن العامة.
وكانت السلطات السويدية قررت الأسبوع الماضي البدء في مراجعة قانون النظام العام الذي يسمح باتخاذ إجراءات تتعلق بحرق القرآن الكريم.
وتكررت مؤخرا في السويد والدنمارك وهولندا حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل غاضبة، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسيي الدولتين في أكثر من بلد عربي.
10 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.اللهظ أرينا فيهم عجائب قدرتك يارب العالمين..
حسبنا الله ونعم الوكيل . لا إله إلا الله سبحانه وتعالى . قوله تعالى : قال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون..
حرق المصحف في السويد لاينال من المصحف الشريف ولكن ينال من أدعياء الحضارة والرقي ،فهو يمثل قمة الهمجية والعنصرية ..
حق الأمن عليها كيف دفع السويد للقيام بذلك.فليعلم الجميع أن كل من حارب الإسلام نهايته السقوط..
على حكام العرب مقاطعة منتجات السويد..
إنا الله يمهل ولا يهمل..
آللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين يارب العالمين..
الإسلام يعلو ولا يعلى عليه..
اللهم انصر الاسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم يارب ..
السويد عودة الشعوب العربية والإسلامية..