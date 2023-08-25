رسميا.. إعلان مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2023

2023-08-25 / 10:00
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هبة بريس - وكالات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، رسميا، مواعيد مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقرر إقامتها في السعودية، العام الجاري.

وسبق وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم، الخميس الـ7 من سبتمبر المقبل، موعدا لإقامة قرعة مونديال الأندية التي تقام في حفل رسمي بمدينة جدة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

وفي بيان رسمي أصدره فيفا، عبر موقعه الإلكتروني، أعلن من خلاله أن المباراة الافتتاحية لمونديال الأندية، التي ستجمع بين اتحاد جدة السعودي (ممثل البلد المستضيف) ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي (بطل دوري أبطال أوقيانوسيا)، في الثاني عشر من ديسمبر المقبل.

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية
مباراة الافتتاح 12 ديسمبر
الدور الثاني 15 ديسمبر
الدور نصف النهائي 18 ديسمبر
تحديد المركز الثالث 21 ديسمبر
مواجهة النهائي 21 ديسمبر
الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية
أوراوا ريدز الياباني (بطل دوري أبطال آسيا 22-23)
أوكلاند سيتي النيوزيلندي (بطل دوري أبطال أوقيانوسيا)
اتحاد جدة السعودي (ممثل عن البلد المستضيف)
كلوب ليون (دوري أبطال الكونكاكاف)
مانشستر سيتي الإنجليزي (دوري أبطال أوروبا)
الأهلي المصري (دوري أبطال إفريقيا).

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