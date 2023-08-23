الجهود متواصلة لتطويق حريق “ورغة” بين الحسيمة وتاونات

هبة بريس - متابعة

لازالت عناصر الوكالة الوطنية للمياه والغابات والوقاية المدنية في إقليمي تاونات والحسيمة ، تواصل جهودها لمحاصرة النيران التي اندلعت في المنطقة الحدودية بين الإقليمين “ورغة”، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وقال عماد الخبير، المدير الإقليمي بالنيابة للوكالة الوطنية للمياه والغابات بالحسيمة، في تصريح لموقع الاذاعة والتلفزة أنه تم تسخير جميع الإمكانيات لإخماد الحريق الذي نشب يوم 20 غشت الجاري، مشيرا إلى أنه لا توجد خسائر في الأرواح حتى الآن.

وأوضح المسؤول ذاته، أن وعورة التضاريس بالمنطقة هي ما يصعب عملية إخماد هذا الحريق، بالإضافة إلى العوامل المناخية التي تتميز بارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة.

وأكد على أنه تم تسخير طائرتي كانادير في عملية إخماد هذا الحريق، حيث قامتا بعشر طلعات جوية، بالإضافة إلى تسخير 12 فردا من الوكالة الوطنية للمياه والغابات، و20 فردا من السلطات المحلية، و10 أفراد من القوات المساعدة، و15 عنصرا من الوقاية المدنية، و50 فردا من برنامج أوراش، و100 شخص من الساكنة المحلية.

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