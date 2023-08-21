تركيا.. قت.لى وجرحى في حادث سير مأساوي

2023-08-21 / 11:15
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هبة بريس - وكالات

لقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب 19 آخرون اليوم الاثنين بحادث سير مأساوي في مدينة يوزغات وسط تركيا.

وقال مكتب محافظ يوزغات التركية في بيان، إن الحافلة انقلبت على طريق المدينة أثناء توجهها من ولاية سيواس إلى مدينة إسطنبول.

وأشار وزير العدل التركي، يلماز تونغ، عبر حسابه على منصة “X”، إلى أن السلطات القضائية فتحت تحقيقا للوقوف على أسباب الحادث.

جدير بالذكر أن ولاية هاتاي جنوبي تركيا، شهدت الشهر الماضي، حادث سير مروعا راح ضحيته 12 شخصا وأصيب نحو 30 آخرون بعد اصطدام شاحنة بعدد من السيارات، نتيجة فقدان السائق السيطرة عليها.

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