الصورة تعبيرية

إسرائيل تعلن تسجيل أول إصابة بمتحور كورونا الجديد

2023-08-21 / 10:03
0
هبة بريس - وكالات

أعلن مسؤولو الصحة في إسرائيل عن اكتشاف متحور جديد من فيروس كوفيد 19 أطلق عليه العلماء اسمBA.2.86 ، بعد تحديده وحصر تسلسله في مختبر مركز تل أبيب سوراسكي الطبي.

واكتشفت حالات مماثلة لهذا المتحور الذي يتم تتبعه من قبل منظمة الصحة العالمية والمركز الأمريكي لمكافحة الأمراض، في كل من بريطانيا والدنمارك والولايات المتحدة.

ويحتوي المتحور الجديد على 36 طفرة على الأقل، ما قد يعتبر مؤشرا على أنه ربما يكون قادرا على مقاومة اللقاحات الحالية.

ولا تتوفر معلومات حتى الآن حول قدرة المتحور على الانتشار أو شدة المرض الذي يمكن أن يسببه.

وحذر مسؤولو الصحة الإسرائيليون من أن لقاحات كوفيد 19 الجديدة التي من المقرر أن تكون متاحة ليتم إعطاؤها للمسنين والمصابين بضعف المناعة والمعرضين للخطر، قد لا توفر حماية ضد المتحور الجديد إذا انتشر بسرعة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تركيا.. قت.لى وجرحى في حادث سير مأساوي

تركيا.. قت.لى وجرحى في حادث سير مأساوي

2023-08-21 / 11:15
Photo of الشرطة الإسبانية: التحقيقات بشأن الحرائق في جزر الكناري أثبتت أنها كانت متعمدة

الشرطة الإسبانية: التحقيقات بشأن الحرائق في جزر الكناري أثبتت…

2023-08-21 / 09:52
Photo of المغرب والهند يستعرضان عمق الشراكة الاستراتيجية

المغرب والهند يستعرضان عمق الشراكة الاستراتيجية

2023-08-20 / 23:38
Photo of رئيس البرلمان العربي: انجازات المغرب عززت من موقعه عالميا

رئيس البرلمان العربي: انجازات المغرب عززت من موقعه عالميا

2023-08-20 / 23:12
Photo of أزمة النيجر…المجلس العسكري يعتزم تشكيل حكومة انتقالية

أزمة النيجر…المجلس العسكري يعتزم تشكيل حكومة انتقالية

2023-08-20 / 20:21
Photo of تونس وانتفاضة الخبز المرتقبة

تونس وانتفاضة الخبز المرتقبة

2023-08-20 / 19:59
Photo of تعليقا على قدوم نيمار للسعودية..الأميرة هيفاء آل سعود: “قريبا بنشوفهم طالبين كبسة”!

تعليقا على قدوم نيمار للسعودية..الأميرة هيفاء آل سعود: “قريبا…

2023-08-20 / 16:24
Photo of المسبار الروسي “لونا-25” الروسي يتحطم على سطح القمر

المسبار الروسي “لونا-25” الروسي يتحطم على سطح القمر

2023-08-20 / 13:12
Photo of حزبه مشارك في الحكومة الجزائرية.. “بن قرينة” يجدد هجومه على الامارات

حزبه مشارك في الحكومة الجزائرية.. “بن قرينة” يجدد هجومه…

2023-08-20 / 12:24
Photo of “لستم طبيعيين “.. عبارة ضد المثلية تتسبب في اقالة جنرال ايطالي

“لستم طبيعيين “.. عبارة ضد المثلية تتسبب في اقالة…

2023-08-20 / 11:47

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق