إسرائيل تعلن تسجيل أول إصابة بمتحور كورونا الجديد

هبة بريس - وكالات

أعلن مسؤولو الصحة في إسرائيل عن اكتشاف متحور جديد من فيروس كوفيد 19 أطلق عليه العلماء اسمBA.2.86 ، بعد تحديده وحصر تسلسله في مختبر مركز تل أبيب سوراسكي الطبي.

واكتشفت حالات مماثلة لهذا المتحور الذي يتم تتبعه من قبل منظمة الصحة العالمية والمركز الأمريكي لمكافحة الأمراض، في كل من بريطانيا والدنمارك والولايات المتحدة.

ويحتوي المتحور الجديد على 36 طفرة على الأقل، ما قد يعتبر مؤشرا على أنه ربما يكون قادرا على مقاومة اللقاحات الحالية.

ولا تتوفر معلومات حتى الآن حول قدرة المتحور على الانتشار أو شدة المرض الذي يمكن أن يسببه.

وحذر مسؤولو الصحة الإسرائيليون من أن لقاحات كوفيد 19 الجديدة التي من المقرر أن تكون متاحة ليتم إعطاؤها للمسنين والمصابين بضعف المناعة والمعرضين للخطر، قد لا توفر حماية ضد المتحور الجديد إذا انتشر بسرعة.

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