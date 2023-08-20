“لستم طبيعيين “.. عبارة ضد المثلية تتسبب في اقالة جنرال ايطالي

2023-08-20 / 11:47
2
هبة بريس - وكالات

بعد اتهامه بنشر أفكار “عنصرية ومعادية للمثليين”، أقيل الجنرال الإيطالي روبرتو فاناتشي الجمعة من إدارة المعهد الجغرافي العسكري فيما قالت وزارة الدفاع إنها “ستبدأ إجراءات تأديبية في حقه”.

وتسبب كتاب الجنرال، “العالم بالمقلوب” بموجة من الاحتجاجات في إيطاليا، كما أثارت المواقف الواردة فيه ردود فعل غاضبة من اليسار، بينما لم يعبر النواب اليمينيون واليمينيون المتطرفون عن أي موقف.

وفي الكتاب الذي صدر في العاشر من آب/أغسطس، يقدم الجنرال روبرتو فاناتشي، الرئيس السابق لفيلق نخبة من المظليين، نفسه على أنه “وريث يوليوس قيصر”.

ويقول في الكتاب “أعزائي المثليين جنسيا، أنتم لستم طبيعيين، أعطوا أنفسكم عذرا”، ويبدي عدم موافقته على “قواعد قابلة للنقاش عن الاندماج والتسامح تفرضها الأقليات”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المسبار الروسي “لونا-25” الروسي يتحطم على سطح القمر

المسبار الروسي “لونا-25” الروسي يتحطم على سطح القمر

2023-08-20 / 13:12
Photo of حزبه مشارك في الحكومة الجزائرية.. “بن قرينة” يجدد هجومه على الامارات

حزبه مشارك في الحكومة الجزائرية.. “بن قرينة” يجدد هجومه…

2023-08-20 / 12:24
Photo of الصين.. انتشار كوفيد-19 لا يزال منخفضا رغم زيادة حالات متحور “إي جي.5”

الصين.. انتشار كوفيد-19 لا يزال منخفضا رغم زيادة حالات…

2023-08-20 / 11:02
Photo of مصرع 3 أشخاص جراء حريق بمبنى سكني قرب باريس

مصرع 3 أشخاص جراء حريق بمبنى سكني قرب باريس

2023-08-20 / 10:32
Photo of 18 قــ..ـتيلا بباكستان جراء اصطدام حافلة بشاحنة

18 قــ..ـتيلا بباكستان جراء اصطدام حافلة بشاحنة

2023-08-20 / 10:26
Photo of جزر الكناري.. إجلاء نحو 26 ألف شخص مع توسع نطاق حريق تينيريفي

جزر الكناري.. إجلاء نحو 26 ألف شخص مع توسع…

2023-08-20 / 10:16
Photo of ازيد من 12 الف من مغاربة العالم غادروا ميناء الحسيمة نحو بلدان الاقامة

ازيد من 12 الف من مغاربة العالم غادروا ميناء…

2023-08-19 / 22:05
Photo of ليبيا.. اتفاق بين حفتر والمنفي وصالح على تسريع اعتماد قوانين الانتخابات

ليبيا.. اتفاق بين حفتر والمنفي وصالح على تسريع اعتماد…

2023-08-19 / 17:52
Photo of تقرير: اسبانيا تسجل ارتفاعا في الإقبال على السكن المشترك 

تقرير: اسبانيا تسجل ارتفاعا في الإقبال على السكن المشترك 

2023-08-19 / 17:02
Photo of النيجر.. وصول وفد “إيكواس” لبحث أزمة السلطة

النيجر.. وصول وفد “إيكواس” لبحث أزمة السلطة

2023-08-19 / 15:57

‫2 تعليقات

  1. هو مجرد رأي لا دعوة فيه للعنف أو غير ذلك و يتشدقون بالديمقراطية و حقوق الإنسان أعطيت للمثليين حقوقا تفوق غيرهم في بعض الدول لم تعد كلمة بابا و ماما بل والد رقم واحد و والد رقم اثنين تدمير لمفهوم الاسرة و الأخلاق واحسرتاه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق