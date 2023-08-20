“لستم طبيعيين “.. عبارة ضد المثلية تتسبب في اقالة جنرال ايطالي

هبة بريس - وكالات

بعد اتهامه بنشر أفكار “عنصرية ومعادية للمثليين”، أقيل الجنرال الإيطالي روبرتو فاناتشي الجمعة من إدارة المعهد الجغرافي العسكري فيما قالت وزارة الدفاع إنها “ستبدأ إجراءات تأديبية في حقه”.

وتسبب كتاب الجنرال، “العالم بالمقلوب” بموجة من الاحتجاجات في إيطاليا، كما أثارت المواقف الواردة فيه ردود فعل غاضبة من اليسار، بينما لم يعبر النواب اليمينيون واليمينيون المتطرفون عن أي موقف.

وفي الكتاب الذي صدر في العاشر من آب/أغسطس، يقدم الجنرال روبرتو فاناتشي، الرئيس السابق لفيلق نخبة من المظليين، نفسه على أنه “وريث يوليوس قيصر”.

ويقول في الكتاب “أعزائي المثليين جنسيا، أنتم لستم طبيعيين، أعطوا أنفسكم عذرا”، ويبدي عدم موافقته على “قواعد قابلة للنقاش عن الاندماج والتسامح تفرضها الأقليات”.

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