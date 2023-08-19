مونديال السيدات .. المنتخب السويدي يفوز على نظيره الأسترالي وينتزع المركز الثالث

هبة بريس - وكالات

انتزع المنتخب السويدي المركز الثالث ضمن منافسات كأس العالم للسيدات، وذلك بعد فوزه على نظيره الأسترالي بهدفين لاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت على أرضية ملعب سونكورب بمدينة برزبن الأسترالية برسم لقاء الترتيب.

وسجل هدفي المنتخب السويدي كل من فيرودولينا رولفو (د30.ض.ج)، وكوسوفاره أسلاني (د62).

وكان المنتخب السويدي قد انهزم في مباراة نصف النهاية أمام نظيره الاسباني (1-2)، فيما انهزم المنتخب الأسترالي أمام نظيره الانجليزي (1-3).

وستجرى غدا الأحد المباراة النهائية بين المنتخبين الاسباني والانجليزي بمدينة سيدني.

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