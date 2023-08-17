إعادة انتخاب نوال المتوكل عضوا في مجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى

2023-08-17 / 17:48
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هبة بريس

أعيد انتخاب البطلة الأولمبية السابقة المغربية، نوال المتوكل، اليوم الخميس عضوا في مجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى( وورلد أتليتيك)، لمدة أربع سنوات، وذلك خلال أشغال المؤتمر الـ54 للهيئة المنعقد في بودابست.

وكانت نوال المتوكل من بين 13 عضوا تم انتخابهم لعضوية الاتحاد الدولي في العاصمة المجرية، ومنهم الأوغندية بياتريس أيكورو. وتعد المتوكل، أول امرأة مغربية وعربية وإفريقية ومسلمة تظفر بميدالية ذهبية أولمبية وكان ذلك في سباق 400 متر حواجز في دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس سنة 1984.

والسيدة المتوكل ،عضو بمجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى منذ سنة 1995، وهي أيضا عضو باللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية .

وخلال مؤتمر بودابست تمت أيضا إعادة انتخاب البريطاني سيباستيان كو رئيسا للاتحاد الدولي لألعاب القوى لولاية ثالثة وأخيرة مدتها أربع سنوات.

وكان سيباستيان كو ( من مواليد 1956) والذي شغل هذا المنصب منذ سنة 2015، المرشح الوحيد لرئاسة الاتحاد. وتأتي إعادة انتخابه على بعد يومين من انطلاق بطولة العالم لألعاب القوى في العاصمة المجرية.

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تعليق واحد

  1. السؤال الذي يطرح وماذا قدمت نوال المتوكل لألعاب القوى المغربية النوم ثم النوم

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