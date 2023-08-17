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تقرير: متحور كورونا الجديد يتغير باستمرار ويتهرب من المناعة

2023-08-17 / 16:19
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هبة بريس - وكالات

أظهر تقرير طبي جديد صورة مقلقة لتمحور كورونا الجديد “EG.5″، إذ ذهب العلماء إلى أنه يتغير باستمرار ويستطيع التهرب من المناعة.

وقال التقرير الصادر عن دورية الجمعية الطبية البريطانية، اليوم الخميس: “لم تترك الاختبارات الأخيرة أدنى شك في أن نوعًا جديدًا من فيروس كورونا يكتسب قوة في جميع أنحاء العالم”.

وبحسب الخبراء فإن الطفرات المفاجئة في متغير “EG.5”- الملقب بـ “إيريس” – تحسن من قدرات الهروب المناعي، وربما تفسر الزيادات الأخيرة في دخول المستشفيات في اليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

ووفقا لتحليل المخاطر الأخير الذي أجرته منظمة الصحة العالمية فإن متغير “omicron EG.5″، “أظهر زيادة في الانتشار، وميزة النمو، وخصائص الهروب من المناعة”، ولكن “لم يتم الإبلاغ عن أي تغييرات في شدة المرض حتى الآن”.

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