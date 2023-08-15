الصحة العالمية: تسجيل 7 آلاف إصابة بالمتحور الجديد لـ”كورونا”

هبة بريس - وكالات

كشفت ممثلة منظمة الصحة العالمية في قطر، ريانة بو حاقة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 7 آلاف حالة بالمتحور الجديد لـ(كوفيد-19)، الذي يحمل اسم “إي جي .5″، مؤكدة أنه يتمتع بزيادة الانتشار وسرعة النمو.

وأشارت في تصريحات لقناة “الجزيرة مباشر” القطرية، إلى أن هذه الآلاف من الإصابات بالمتحور الجديد، تم تسجيلها في 52 دولة حول العالم.

كما لفتت بو حاقة إلى أن هناك مخاوف تتعلق بالمسنين والأشخاص الذين يعانون من علل صحية، أو أمراض مزمنة، مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والرئة، والسرطان، لدى جميع الأعمار، لكونهم أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بالمتحور.

وردا على سؤال بشأن أبرز أعراض الإصابة بمتحور “إي جي .5″، أوضحت أنه لا يختلف عن أعراض الإصابة بالسلالات السابقة لـ(كوفيد-19)، مثل والتعب والإسهال وضيق النفس، وارتفاع درجة الحرارة، والحمى والتهاب الحلق وسيلان الأنف، والسعال وآلام الجسد والعضلات، وانخفاض نسبة الأكسجين في حالة الإصابات الشديدة.

وحذرت ممثلة منظمة الصحة العالمية في قطر، من أن المتحور الجديد “إي جي .5″، يملك القدرة على إصابة الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لـ”كورونا”، وذلك لأنه لديه خصائص الهروب المناعي.

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