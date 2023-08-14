حريق غابة مغراوة بتازة ..المدير الاقليمي يكشف الحصيلة

2023-08-14 / 18:59
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هبة بريس -

أكد المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات-تازة، مراد الصفدي، أن التدخلات مازالت مستمرة لإخماد وتطويق الحريق الذي تعرفه غابة مغراوة بالإقليم منذ الجمعة الماضي، مضيفا أنه أتى على أصناف متنوعة من الأعشاب والأشجار.

وكشف في اتصال مع موقع الاذاعة والتلفزة المغربية أن المساحة المتضررة لغاية اليوم الاثنين 14 غشت 2023 وصلت إلى حوالي 600 هكتار.

وتابع أن فرق التدخل التي تعمل على إطفاء وتطويق الحريق يُشرف عليها مركز قيادة العمليات الذي يرأسه عامل الإقليم.

وأوضح أن الأجواء السائدة صبيحة اليوم الاثنين مستقرة ولا توجد رياح، وأن ألسنة اللهب لم تعد تنتشر، غير أن نسبة التحكم في الحريق وصلت إلى 60 في المائة.

ويُعتبر هذا الحريق الأكبر من نوعه، حيث لم تصل الحرائق التي شهدتها غابات في بعض أقاليم الشمال إلى مثل هذه المساحة التي وصل إليها حريق تازة.

في وقت يشهد الإقليم، على غرار جل المناطق، موجة حرارة مرتفعة وصلت إلى مستويات قياسية، ناهيك عن صعوبة التضاريس التي يتميز بها الإقليم.

وأبرز المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات-تازة، مراد الصفدي، أنه تم إخلاء حوالي 41 أسرة، لإبعادها عن الخطر، في ثلاثة دواوير تابعة لجماعة مغراوة، مؤكدا أنه لا توجد خسائر لا في الأرواح وفي ممتلكات السكان.

وختم تصريحه بالتأكيد على أن هناك عملا كبيرا ينتظر فرق التدخل بمختلف تلاوينها لاحتواء الحريق كليا.

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