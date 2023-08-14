ميناء الناظور.. الكميات المفرغة من منتوجات الصيد البحري بلغت 2.543 طن

2023-08-14 / 14:29
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هبة بريس

سجلت الكميات المفرغة من منتوجات الصيد الساحلي والتقليدي بميناء الناظور شبه استقرار في شهر يوليوز الماضي بما مجموعه 2.543 طنا مقابل 2.541 طنا في الفترة ذاتها من السنة المنصرمة.

وأوضح المكتب الوطني للصيد، في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، أن القيمة السوقية لهذه المنتوجات تحسنت بنسبة 12 في المائة إلى 87 مليون درهم مقارنة بمتم يوليوز الماضي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الكميات المفرغة من الأسماك السطحية ارتفعت بنسبة 8 خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية إلى 693 طنا، بقيمة قدرها 6,2 مليون درهم (+9 في المائة) مقابل 5,732 مليون درهم/642 طنا خلال الفترة ذاتها من السنة الفائتة.

وفي المقابل، كشف التقرير أن الكميات المصطادة من السمك الأبيض انخفضت بواقع ناقص 3 في المائة إلى 666 طنا، بمقابل قيمة يناهز 14,5 مليون درهم (+17 في المائة) مقابل 12,3 مليون درهم/685 طنا في الفترة ذاتها من سنة 2022.

وفي ما يتعلق بالرخويات، فقد ارتفعت الكميات المفرغة بنسبة 30 في المائة إلى 889 طنا، بمداخيل تناهز 51 مليون درهم (+16 في المائة)، وذلك على غرار الكميات المفرغة من القشريات التي تحسنت بـ 23 في المائة إلى 296 طنا، وبمداخيل تعادل 15,436 مليون درهم.

وعلى الصعيد الوطني، سجلت الكميات المفرغة من المنتوجات المسوقة من الصيد الساحلي والتقليدي انخفاضا بنسبة 17 في المائة إلى 599.909 أطنان برسم الأشهر السبعة الأولى من سنة 2023. ومن حيث القيمة، فقد بلغت هذه الكميات المفرغة أزيد من 5,87 مليار درهم، بارتفاع نسبته 9 بالمائة.

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