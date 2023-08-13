توقيف مواطن بلغاري موضوع مذكرة بحث دولية بمطار محمد الخامس

2023-08-13 / 18:58
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هبة بريس - متابعة

أوقفت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء ، السبت مواطن أجنبي يحمل الجنسية البلغارية موضوع مذكرة بحث دولية صادرة من السلطات الاسبانية .

الموقوف يبلغ من العمر 40 سنة، شكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض، صادر في حقه من طرف السلطات الإسبانية للاشتباه في تورطه في نشاط شبكة إجرامية لقرصنة المعطيات البنكية واستعمالها بشكل تدليسي.

وقد جرى توقيف المواطن الأجنبي المذكور أثناء استعداده للسفر على متن رحلة جوية متوجهة إلى أحد المطارات العربية.

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