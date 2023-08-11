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الصحة العالمية: تسجيل زيادة كبيرة في انتشار كورونا

2023-08-11 / 14:22
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هبة بريس - وكالات

أظهرت بيانات منظمة الصحة العالمية، تسجيل زيادة كبيرة في معدل الإصابة بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة.

وحسب آخر بيانات المنظمة، تم الإبلاغ عما يقرب من 1.5 مليون حالة إصابة جديدة بكورونا وأكثر من 2500 حالة وفاة في آخر 28 يوماً (من 10 يوليوز إلى 6 غشت 2023)، بزيادة قدرها 80%، مقارنة بالأيام الـ28 السابقة.

وأشارت إلى أنه حتى 6 غشت الجاري، أودى كوفيد-19 بحياة نحو 6.9 مليون شخص على مستوى العالم، فضلاً عن إصابة أكثر من 768 مليوناً منذ ظهور الفيروس.

وأكدت المنظمة أيضاً أن “كوفيد-19” “لا يزال يمثل تهديداً كبيراً” على الرغم من انتهاء حالة الطوارئ في 5 ماي، مشيرة إلى زيادة انتشار متحور فيروس كورونا “أوميكرون”. حيث تم رصده منذ 9 غشت في 48 دولة.

إلى ذلك، صنفت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء الماضي، السلالة (إي.جي.5) من فيروس كورونا المنتشرة في الولايات المتحدة والصين على أنها “سلالة يجب أن تكون محل اهتمام”.

وفي تقييم مخاطر السلالة، قالت المنظمة: “لا تشير الأدلة المتاحة إجمالاً إلى أن السلالة (إي.جي.5) تشكل خطراً على الصحة العامة أكبر من السلالات الأخرى المنتشرة حالياً المتحورة من أوميكرون”.

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