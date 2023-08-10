“أونسا” تمنع بيع البطيخ الأحمر بسبب استعمال مبيدات لقتل الحشرات

2023-08-10 / 20:07
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أثارت نسخة من مراسلة وجهها المكتب الجهوي للسلامة الصحية “أونسا” تخص البطيخ الأحمر موجة من التساؤلات خاصة أنها أشارت لوجود مواد محظورة ببعض العينات التي أجريت عليها التحاليل المخبرية.

و حسب ذات المراسلة، فقد تم إخضاع عينة من البطيخ الأحمر لتحليلات من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، و تبين أنها تحتوي على مواد غير معتمدة في المغرب.

المراسلة الموجهة من الإدارة الجهوية ل”أونسا” سوس ماسة أكدت أنه قد تم اكتشاف مادتين نشيطتين هما الفلونيكاميد و ترياديمنول في مكونات البطيخ الأحمر الذي أجريت عليه التحاليل.

وطالب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إدارة إحدى الأسواق التجارية الكبرى التي أخذت منها العينة، بوقف تسويق البطيخ الأحمر بشكل مؤقت في انتظار إجراء مزيد من الأبحاث.

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