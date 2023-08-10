المعارضة تفشل في إسقاط الحكومة الهندية في جلسة التصويت

هبة بريس ـ وكالات

نجت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي من حجب الثقة أثناء التصويت في مجلس النواب، يوم الخميس.

وكانت المعارضة قد طالبت في 26 يوليو التصويت على حجب الثقة عن الحكومة على خلفية الاشتباكات العرقية في ولاية مانيبور في غرب الهند، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 150 شخصا.

وانتقدت المعارضة من حزب المؤتمر الوطني الهندي ناريندرا ” الصمت والتقاعس” تجاه الأحداث في مانيبور، التي وصفتها بـ “حرب أهلية”.

بدوره، ألقى مودي خطابا أمام البرلمان، استمر ساعتين، وجه فيه انتقادات إلى المعارضة وتعهد باستعادة النظام في الولاية المذكورة ومحاسبة المسؤولين عن العنف.

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