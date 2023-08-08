حائط متهالك يق-تل طفل بتتغير

2023-08-08 / 22:22
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

لقي طفل في ربيعه العاشر ، حتفه تحت أنقاض حائط بمنطقة أيت عيسى وإبراهيم بجماعة تغزوت نيت عطى نواحي إقليم تنغير.

مصادر الجريدة، كشفت أن الطفل الهالك كان يلعب بالقرب من حائط متهالك قبل أن ينهار فوق جسده، ويتوفى على الفور .

وطلبت عائلته النجدة من السلطات التي حلت على عجل مرفوقة بالوقاية المدنية، وتمت إزالة الأثرية فوق جسد الطفل، قبل التوجه به الى مستودع الأموات بامر من النيابة العامة، وفتح تحقيق في ظروف ملابسات الحادثة.

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