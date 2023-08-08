بتنسيق مع “الديستي”.. سلطات تاونات تخمد حريق مهول بحجر دريان

ع محياوي _ هبة بريس

شب حريق مهول، يوم أمس في غابة للزيتون بحي حجر دريان بمحاذاة مركز مدينة تاونات.

وحسب مصادر هبة بريس، فإن الحريق اندلع في حقول للزيتون غير بعيد عن مركز مدينة تاونات، وسط تخوفات من اتساع رقعته، وزحف النيران في اتجاه التجمعات السكنية.

وأضافت مصادرنا، أنه بفضل يقظة الأجهزة الأمنية وعلى رأسها ” الديستي ” حلت على الفور عناصر الوقاية المدنية، ومعها متطوعون، حيث تمكنوا من إخماذ النيران، ومنع انتقالها إلى حقول مجاورة ولمنازل الساكنة ، العلمية نالت إستحسان الرأي العام بتاونات.

فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات هذا الحريق الذي تبقى أسبابه مجهولة.

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