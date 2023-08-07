مكالمة هاتفية تدفع رئيس اتحاد طنجة للتراجع عن استقالته في 24 ساعة

هبة بريس ـ رياضة

تراجع محمد الشرقاوي رئيس اتحاد طنجة لكرة القدم عن استقالته التي أعلنها ليلة أمس الأحد و ذلك بعد تلقيه مكالمة هاتفية من والي جهة طنجة تطوان الحسيمة.

و كتب رئيس الفريق الأزرق تدوينة في صفحته الرسمية التي سبق و أعلن من خلالها استقالته و جاء فيها:

“تقديرا لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقي، بصفتي رئيسا لفريقنا العتيد اتحاد طنجة، والتزاما مني بالعهد الذي قطعته على نفسي يوم تسلمت مهام تسيير النادي، بكوني سأبذل قصاري جهدي، بجانب كل الغيورين على الفريق والجماهير العاشقة لفارس البوغاز، لإنقاذ الفريق وإعادته الى سكته الصحيحة، وبالنظر لحجم الضغوط النفسية التي تعرضت لها، خاصة وان الفريق قام بانتدابات مهمة، وأننا في أمس لا حاجة لمبالغ مالية مهمة لتسوية النزاعات، حتى يتسنى لنا تأهيل اللاعبين الجدد، وفي لحظة انفعال وضعف إنساني قررت تقديم استقالتي.

لكن بعد تدخل حاسم وحازم من السيد الوالي محمد مهيدية، الذي يبقى السند والداعم الاول للفريق، وبفضله تمكنا من تحقيق ملحمة البقاء، والذي وعد بإيجاد الحلول للأزمة المالية للفريق في الايام القليلة المقبلة، فإنني إذ أتقدم بالشكر الجزيل للسيد الوالي على ما يوليه للنادي من دعم ورعاية، أعلن تراجعي عن تقديم استقالتي، ملتزما ببذل قصارى الجهود في سبيل إعادة التوهج لفريقنا اتحاد طنجة”.

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