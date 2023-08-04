اولاد التايمة : مواطن هولندي يعتنق الاسلام بأحد مساجد المدينة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أعلن مواطن أجنبي يحمل الجنسية الهولندية عن إعتناقه للاسلام عشية يوم أمس الخميس 3 غشت الجاري، بمسجد المويسات وسط مدينة اولاد التايمة، وذلك بعد صلاة العصر . وحسب مصادر ” هبة بريس”، فإن المواطن الهولندي المذكور، نطق بالشهادتين على يد إمام المسجد وسط تكبيرات المصلين، قبل ان يختار إسم “يحي ” كإسم جديد له بعد إعتناقه للاسلام. ويشار ان عدد من مساجد.اولاد التايمة بتارودانت، تعتبر من أكثر المساجد بسوس تسجيلا لحالات اعتناق الاجانب للاسلام، خصوصا خلال شهر رمضان او فصل الصيف حينما يأتي هؤلاء مع مغاربة لهذا الغرض او من أجل الزواج بمغربيات.

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