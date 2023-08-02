طليق دنيا بطمة يثير الجدل بتصريحاته حول حضانة بناته

2023-08-02 / 13:47
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هبة بريس _ القسم الفني

خلفت تصريحات المنتج البحريني محمد الترك جدلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعدما توعد باسترجاع حضانة بناته غزل و ليلى روز.

وقال الترك، عبر بث مباشر بحسابه بموقع التواصل “تيك توك”، أنه ينتظر مكالمة من مسؤول مغربي كبير ليسترجع حضانة بناته من طليقته دنيا بطمة.

وأضاف والد الفنانة البحرينية حلا الترك أنه سيبتعد عن المجال الفني، مشيرا أنه يستطيع تغطية مصاريفه ومصاريف ابنائه و أحفاده لسنوات طويلة.

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