مراكش: إندلاع حريق بحمام شعبي يخلف خسائر مادية

2023-08-01 / 20:00
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

اندلع حريق مهول بحمام شعبي وثلاث منازل مجاورة له ، اليوم الثلاثاء فاتح غشت الجاري ، على مستوى حي بوحسون النخيل الشمالي بمدينة مراكش، مخلفا خسائر مادية.

وحسب مصدر”هبة بريس”، فإن الحريق لم يخلف خسائر في الارواح، لكن النيران كانت قد التهمت ألسنتها كل محتويات المنازل المجاورة للحمام الشعبي.

وأوضح المصدر نفسه، أن عناصر الوقاية المدنية عملت مجهودات جبارة من أجل إخماذ الحريق، وتفادي انتشاره إلى منازل أخرى .

وأكد المصدر ذاته، أن المصالح الأمنية فتحت تحقيقا في الموضوع لمعرفة ملابسات وأسباب اندلاع هذا الحريق، بعدما كشفت المعطيات الأولية عن تماس كهربائي قد يكون سبب الحريق.

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