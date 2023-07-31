مخزون الذهب في المغرب يستقر في 22 طنا

هبة بريس

أفاد التقرير السنوي لبنك المغرب حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية أن قيمة الموجودات من الذهب ارتفعت، برسم سنة 2022، إلى ما يناهز 13,5 مليار درهم، بارتفاع نسبته 12 في المائة.

وأوضح بنك المغرب في هذا التقرير أن هذا التطور يعزى إلى التأثير المزدوج لارتفاع أسعار الذهب (المحدد بالدولار) وانخفاض الدرهم مقابل الدولار، مضيفا أن كمية الذهب بالأونصة تبقى مستقرة، من سنة لأخرى، عند 711.032 أونصة (أي ما يكافئ 22 طن).

وأضاف المصدر ذاته أنه، منذ نهاية سنة 2006، يتم تقييم الموجودات من الذهب المحفوظة بالمغرب ولدى الأمناء الأجانب وكذا توظيفات الذهب المنجزة مع الجهات المقابلة بسعر السوق.

وتجدر الإشارة إلى أن المكاسب والخسارات المحققة عقب هذه العملية ت حم ل لتقييم احتياطات الصرف، وذلك وفقا لمقتضيات الاتفاقية المنظمة لهذا الحساب المبرمة بتاريخ فاتح نونبر 2022 بين بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية.

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