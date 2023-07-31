مخزون الذهب في المغرب يستقر في 22 طنا

2023-07-31 / 17:42
0
هبة بريس

أفاد التقرير السنوي لبنك المغرب حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية أن قيمة الموجودات من الذهب ارتفعت، برسم سنة 2022، إلى ما يناهز 13,5 مليار درهم، بارتفاع نسبته 12 في المائة.

وأوضح بنك المغرب في هذا التقرير أن هذا التطور يعزى إلى التأثير المزدوج لارتفاع أسعار الذهب (المحدد بالدولار) وانخفاض الدرهم مقابل الدولار، مضيفا أن كمية الذهب بالأونصة تبقى مستقرة، من سنة لأخرى، عند 711.032 أونصة (أي ما يكافئ 22 طن).

وأضاف المصدر ذاته أنه، منذ نهاية سنة 2006، يتم تقييم الموجودات من الذهب المحفوظة بالمغرب ولدى الأمناء الأجانب وكذا توظيفات الذهب المنجزة مع الجهات المقابلة بسعر السوق.

وتجدر الإشارة إلى أن المكاسب والخسارات المحققة عقب هذه العملية ت حم ل لتقييم احتياطات الصرف، وذلك وفقا لمقتضيات الاتفاقية المنظمة لهذا الحساب المبرمة بتاريخ فاتح نونبر 2022 بين بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بتعاون مع أمريكا.. الهيئة المغربية لسوق الرساميل تنظم دورة تكوينية تقنية

بتعاون مع أمريكا.. الهيئة المغربية لسوق الرساميل تنظم دورة…

2023-07-31 / 20:23
Photo of شركة روسية لصناعة الطاقة النووية و البديلة تستثمر في المغرب

شركة روسية لصناعة الطاقة النووية و البديلة تستثمر في…

2023-07-30 / 20:17
Photo of الأصول الاحتياطية الرسمية في المغرب تبلغ 337,6 مليار درهم

الأصول الاحتياطية الرسمية في المغرب تبلغ 337,6 مليار درهم

2023-07-30 / 14:38
Photo of بنك المغرب يعلن انخفاض الكتلة النقدية إلى 7,6 بالمائة

بنك المغرب يعلن انخفاض الكتلة النقدية إلى 7,6 بالمائة

2023-07-28 / 22:38
Photo of “خط جوي” جديد يربط الصويرة بتل أبيب

“خط جوي” جديد يربط الصويرة بتل أبيب

2023-07-28 / 20:32
Photo of الصناعة التقليدية: علامة “المغرب صنع يدوي” تتمتع بسمعة إيجابية تتجاوز 85%

الصناعة التقليدية: علامة “المغرب صنع يدوي” تتمتع بسمعة إيجابية…

2023-07-28 / 16:30
Photo of إعلام أوروبي: المغرب نموذج يحتذى به في مجال الطاقة النظيفة

إعلام أوروبي: المغرب نموذج يحتذى به في مجال الطاقة…

2023-07-28 / 14:04
Photo of “سيدي علي” تطلق قنينات مياه حصرية تكرم أسود ولبؤات الأطلس

“سيدي علي” تطلق قنينات مياه حصرية تكرم أسود ولبؤات…

2023-07-28 / 10:48
Photo of الخارجية الأمريكية… مناخ الاستثمار في الجزائر بيروقراطي مرهق …

الخارجية الأمريكية… مناخ الاستثمار في الجزائر بيروقراطي مرهق …

2023-07-27 / 23:42
Photo of تقرير أميركي يتحدث عن مناخ الاستثمار بالمغرب

تقرير أميركي يتحدث عن مناخ الاستثمار بالمغرب

2023-07-27 / 23:30

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق