تاونات.. النيران تلتهم أربع حافلات للنقل المدرسي بجماعة عين عائشة

2023-07-29 / 17:50
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هبة بريس _ فاس

أتت النيران ليلة الجمعة- السبت على أربع حافلات للنقل المدرسي بجماعة عين عائشة بإقليم تاونات في ظروف غامضة حسب مصدر هبة بريس.

واندلع الحريق المهول بمكان مخصص لركن حافلات النقل المدرسي ، حسب ذات المصدر، و أدى إلى تفحم حافلتين من الحجم الكبير وحافلتين من الحجم المتوسط، بدون أن يخلف إصابات بشرية.

و فور علمها بالحادث، انتقلت إلى عين المكان ، مختلف السلطات المحلية الامنية بما فيها عناصر الدرك الملكي، و الوقاية المدنية التي تمكنت من إخماد ألسنة النيران والقيام بالمتعين .

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