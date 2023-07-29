شرط واحد يفصل مانشستر يونايتد عن ضم المغربي أمرابط

2023-07-29 / 13:06
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هبة بريس - وكالات

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن “شرطا واحدا” يفصل نادي مانشستر يونايتد عن التعاقد مع الدولي المغربي سفيان أمرابط من فيورنتينا الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت الصحيفة، أن مانشستر يونايتد حريص على ضم الدولي المغربي البالغ من العمر 26 عاما، لكنه سيحتاج قبل ذلك إلى جمع الأموال اللازمة لإتمام الصفقة.

وسيكلف أمرابط، النادي الإنجليزي 30 مليون جنيه إسترليني للتعاقد معه، في الوقت الذي يرغب فيه المدرب الهولندي لـ”الشياطين الحمر”، إريك تن هاغ بشدة تعزيز خط وسط فريقه.

وذكرت “ديلي ميل”، أنه من المتوقع أن يقوم مانشستر يونايتد بخطوة لحسم صفقة أمرابط في آخر أيام فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولكن فقط في حال نجح الفريق في بيع بعض لاعبيه “غير المرغوب” فيهم من أجل توفير الأموال.

وتم ربط أمثال فريد وسكوت ماكتوميناي ودوني فان دي بيك بالرحيل عن ملعب “أولد ترافورد” هذا الصيف، وستسهل مغادرتهم إتمام صفقة أمرابط.

وأشارت “ديلي ميل” إلى أن أولوية مانشستر يونايتد راهنا، هي التعاقد مع مهاجم نادي أتالانتا الإيطالي، الدولي الدنماركي راسموس هولاند.

وأوضحت أن مانشستر يونايتد قدم بالفعل 42 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 8.5 مليون إضافية كمتغيرات لضم الدولي الدنماركي، لكن أتالانتا يطالب بـ60 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن هدافه.

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