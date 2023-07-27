البرتغال.. إصابة 10 أشخاص على الأقل جراء حرائق الغابات

هبة بريس - وكالات

أعلنت السلطات البرتغالية، عن إصابة 10 أشخاص في حرائق هائلة التهمت عدة مناطق من غابات بلدة “كاشكايش” الساحلية غرب العاصمة لشبونة.

وكشفت السلطات البرتغالية، أمس الأربعاء، أن المصابين من رجال الإطفاء الذين حاولوا إطفاء حرائق الغابات التي اندلعت بسبب ارتفاع شديد في درجات الحرارة.

وقال عمدة البلدة، إن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق فى وقت مبكر من اليوم، مشيرا إلى إجلاء 90 شخصا من ثلاث قرى ونقل 800 رأس ماشية مساء أمس بسبب الحريق، وذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وقال قائد الحماية المدنية إليسيو أوليفيرا، إن الحريق لم يعد يشكل خطرا على السكان إلا أنه حث المواطنين وخاصة سائقى السيارات على تجنب المنطقة.

وكانت مجموعة من 61 طفلا إسبانيا، من حركة الكشافة، من بين 77 شخصا تم إجلاؤهم يوم الثلاثاء بسبب الحريق.

وانضمت طائرات الإطفاء إلى 600 من رجال الإطفاء و 189 سيارة إطفاء فى محاولات لإخماد الحريق الذى شب أمس فى حديقة “سينترا كاشكايش” الطبيعية.

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