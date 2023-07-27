جيش النيجر يعلن ولاءه لقوات الدفاع والأمن 

هبة بريس - وكالات

أعلن جيش النيجر ولاءه لقوات الدفاع والأمن التي أطاحت بالرئيس محمد بازوم أمس الأربعاء، وذلك تفاديا للاقتتال داخل صفوف القوات المسلحة. جاء ذلك في بيان وقعه رئيس أركان الجيش اليوم الخميس.

وفي وقت سابق كان رئيس النيجر المعزول محمد بازوم قد قال إن المواطنين سيحمون المكتسبات التي تحققت بعد كفاح طويل.

من جانبه أعلن وزير خارجية النيجر حسومي مسعودو نفسه رئيسا للحكومة بالنيابة داعياً للتعبئة لمقاومة “الانقلاب”، مؤكداً أن حكومة بازوم هي “الحكومة الشرعية”.

جاء ذلك بعد إعلان مجموعة من العسكريين بالنيجر في ساعة متأخرة أمس الأربعاء، عزل الرئيس من السلطة، في بيان تلاه أحدهم عبر التلفزيون الوطني في نيامي، باسم “المجلس الوطني لحماية الوطن”.

وقال الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن محوطاً بتسعة جنود آخرين يرتدون الزي الرسمي: “نحن، قوات الدفاع والأمن، المجتمعين في المجلس الوطني لحماية الوطن، قررنا وضع حد للنظام الذي تعرفونه”، وفق فرانس برس.

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