18,9 مليون بطاقة بنكية متداولة بالمغرب سنة 2022

هبة بريس _ الرباط

أفاد التقرير السنوي التاسع عشر لبنك المغرب حول الإشراف البنكي بأن عدد البطاقات البنكية المتداولة في سنة 2022 بلغ 18,9 مليون بطاقة، بزيادة نسبتها 5,4 في المائة مقارنة بسنة 2021.

وأوضح التقرير، الذي يرصد حصيلة أنشطة بنك المغرب في مجال الإشراف البنكي، أن معظم هذه البطاقات تستخدم في عمليات سحب الأموال والتي تمثل 88 في المائة، مقابل 89 في المائة برسم سنة 2021.

كما أشار المصدر ذاته إلى ارتفاع عدد الحسابات البنكية التي تم فتحها بنسبة 8,4 في المائة ليصل المجموع إلى 33,9 مليون حساب.

وارتفع عدد الأفراد المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي واحد على الأقل بنسبة 1,8 في المائة، مقابل 0,6 في المائة سنة 2021، ليصل المجموع إلى 14,5 مليون حساب. واستقر معدل امتلاك الحسابات البنكية في سنة 2022 عند 53 في المائة.

وحسب النوع الاجتماعي، بلغ عدد الرجال المتوفرين على حساب واحد على الأقل 8,8 مليون في متم سنة 2022، في حين بلغ عدد النساء المتوفرات على حساب واحد على الأقل 5,7 مليون إمرأة.

وبخصوص حسابات الأداء، أورد بنك المغرب بأنه استنادا إلى المعطيات المستقاة لدى 14 مؤسسة أداء، فإن عدد حسابات الأداء التي تم فتحها بلغ 6,9 مليون حساب.

وأشار البنك المركزي إلى أن هذه الحسابات تتوزع بين حسابات من المستوى الأول بنسبة 48 في المائة، وحسابات من المستوى الثاني بنسبة 37 في المائة، وحسابات من المستوى الثالث بنسبة 13 في المائة، مسجلا أن 696 ألف حساب أداء يعتبر حسابا نشيطا، أي ما يعادل 10,2 في المائة مقابل 8,4 في المائة من الحسابات المفتوحة عند متم سنة 2021.

من جهة أخرى، واصلت مؤسستان معنيتان بتقديم خدمة الاقتناء تزويد التجار بأجهزة الدفع الإلكترونية (TPE)، وبهذا وصل إجمالي عدد هذه الأجهزة إلى 72 ألف و764 جهاز، 81 في المائة منها نشطة، مقابل 73 في المائة سنة 2021. وبلغ عدد أجهزة الدفع الإلكترونية التي تقبل الأداء عبر الهاتف المحمول (Mobile-Wallet) ما مجموعه 7 آلاف و327 جهاز مقابل 7 آلاف و53 سنة 2021.

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