وداعا للعصفور الأزرق.. “تويتر” يعتمد شعاره الجديد

هبة بريس - وكالات

غيّر موقع التدوين المصغر “تويتر”، الاثنين، اسمه وصورته على الحساب الرسمي من العصفور إلى الحرف “X”، كما وضع مالكه، الملياردير الأميركي، إيلون ماسك الشعار الجديد على صورة حسابه الرسمي.

وكان ماسك قد قال أمس الأحد إنه يتطلع إلى تغيير شعار تويتر، ونشر مغرِّدًا: “وسرعان ما سنودِّع علامة تويتر التجارية، وتدريجيًا جميع الطيور”.

ووفقًا لواحدة من التغريدات العديدة التي نشرها أمس الملياردير، مالك منصة التواصل الاجتماعي، فإن نُشر شعار تويتر الجديد، وهو الحرف (إكس) X في وقت مناسب ليلا، فسيُعمم في جميع أنحاء العالم الاثنين.

ونشر ماسك صورة للحرف (إكس) وهو يومض، وفي وقت لاحق أثناء دردشة صوتية عبر خاصية (مساحات تويتر) رد بـ “نعم” على سؤال عن وجود خطة لتغيير شعار تويتر. وأضاف: “كان ينبغي لذلك أن يحدث قبل زمن بعيد”.

وقال ماسك في تغريدة أخرى، أرفقها بصورة له وقد جعل ذراعيه بشكل الحرف (إكس) أمام شعار شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا مع الحرف (إكس): “لست متأكدًا من القرائن الدقيقة التي أدت إلى ذلك، لكني أحب الحرف (إكس)”.

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