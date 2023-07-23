الملك محمد السادس يهنئ الرئيس المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليوز

2023-07-23 / 12:20
9
هبة بريس _ الرباط

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك بمناسبة تخليد بلاده ذكرى ثورة 23 يوليوز.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن تهانئه الحارة للرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري الشقيق، راجيا الله تعالى أن يعيد هذه الذكرى على فخامة الرئيس وعلى جمهورية مصر العربية بدوام الرقي والازدهار.

ومما جاء في برقية الملك أيضاً، ” وإنها لمناسبة متجددة لأعرب لكم عن اعتزازي بعلاقات الأخوة والصداقة القوية التي تربط بلدينا، مؤكدا لفخامتكم حرصي على العمل معكم من أجل تعزيزها ومواصلة الارتقاء بتعاوننا الثنائي إلى مستوى تطلعات شعبينا الشقيقين “

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of صحيفة سينغالية : المغرب أصبح “قوة تتجاوز حدود إفريقيا”

صحيفة سينغالية : المغرب أصبح “قوة تتجاوز حدود إفريقيا”

2023-07-23 / 11:31
Photo of حكومة غواتيمالا تعتبر اعتراف اسرائيل بمغربية الصحراء “قرارا تاريخيا “

حكومة غواتيمالا تعتبر اعتراف اسرائيل بمغربية الصحراء “قرارا تاريخيا…

2023-07-22 / 21:17
Photo of عضوة بالكونغرس الأمريكي : اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء سيسهم في إرساء سلام دائم بالمنطقة

عضوة بالكونغرس الأمريكي : اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء سيسهم…

2023-07-22 / 19:41
Photo of لاستمرار “التعايش “..ساباتيرو يدعو ساكنة سبتة المحتلة للتصويت على سانشيز

لاستمرار “التعايش “..ساباتيرو يدعو ساكنة سبتة المحتلة للتصويت على…

2023-07-22 / 18:45
Photo of استنكار للتجنيد الممنهج للأطفال في مخيمات تندوف

استنكار للتجنيد الممنهج للأطفال في مخيمات تندوف

2023-07-22 / 16:38
Photo of “تبون” وسقوطه في بلاد الصين

“تبون” وسقوطه في بلاد الصين

2023-07-22 / 15:24
Photo of شيوخ الصحراء..اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء انتصار دبلوماسي جديد

شيوخ الصحراء..اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء انتصار دبلوماسي جديد

2023-07-21 / 22:51
Photo of وزير برتغالي سابق: “القرار الإسرائيلي سيعزز السلام والتنمية في المنطقة”

وزير برتغالي سابق: “القرار الإسرائيلي سيعزز السلام والتنمية في…

2023-07-21 / 17:07
Photo of المغرب وسان فانسون وغرونادين يلتزمان بتعزيز علاقات التعاون

المغرب وسان فانسون وغرونادين يلتزمان بتعزيز علاقات التعاون

2023-07-21 / 14:10
Photo of الوزير الأول لسان فانسون وغرونادين يشيد بالريادة الدولية للملك

الوزير الأول لسان فانسون وغرونادين يشيد بالريادة الدولية للملك

2023-07-21 / 13:05

‫9 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق