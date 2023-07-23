الملك محمد السادس يهنئ الرئيس المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليوز
هبة بريس _ الرباط
بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك بمناسبة تخليد بلاده ذكرى ثورة 23 يوليوز.
وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن تهانئه الحارة للرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري الشقيق، راجيا الله تعالى أن يعيد هذه الذكرى على فخامة الرئيس وعلى جمهورية مصر العربية بدوام الرقي والازدهار.
ومما جاء في برقية الملك أيضاً، ” وإنها لمناسبة متجددة لأعرب لكم عن اعتزازي بعلاقات الأخوة والصداقة القوية التي تربط بلدينا، مؤكدا لفخامتكم حرصي على العمل معكم من أجل تعزيزها ومواصلة الارتقاء بتعاوننا الثنائي إلى مستوى تطلعات شعبينا الشقيقين “
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9 تعليقات
اللهم احفظ جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده..
الشعب المغربي والمصري أخوة..
نجدد اهتمامنا للشعب المصري الشقيق ..
اللهم احفظ البلدين ووفقهم الى الخير ..
اللهم وفقها للخير ..
نتمنى التقدم والنجاح والإزدهار البلدين المغرب ومصر ..
تحية تقدير للشعب المصري الشقيق..
المغرب تجمعه علاقة التعاون الثنائي مع مصر ..
المغرب تجمعه علاقة قوية مع عدة دول من بينها مصر ..