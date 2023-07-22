بشرى كربوبي تصبح أول حكمة مغربية تقود مباراة في كأس العالم للسيدات
هبة بريس - القسم الرياضي
باتت بشرى كربوبي أول حكمة مغربية تقود مباراة في كأس العالم للسيدات، بعدما قادت مباراة الولايات المتحدة الأمريكية ضد فيتنام، فجر اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.
وأدارت كربوبي المباراة بشكل جيد، حيث احتسبت ضربة جزاء لمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية بعد الرجوع إلى تقنية الفار، وأشهرت البطاقة الصفراء في مناسبتين.
يشار إلى أن بشرى كربوبي تعتبر من أبرز الحكمات في المغرب، وقد قادت عدة مباريات في البطولة الاحترافية وكأس العرش.
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4 تعليقات
تفتخرون بالمنكر لا حول ولا قوة الا بالله
تصبح اول فاسقة تقود.اافسق
لباساها حرام شرعا
السلام عليكم
لايجوز للرجل أن يشاهد كرة القدم النسائية بغرض المتعة وحنى بدون شهوة حرام
اللهم اني قد بلغت اللهم فاشهد