تشافي يطالب برشلونة ببقاء عبدالصمد الزلزولي مع الفريق

2023-07-22 / 13:20
0
هبة بريس - وكالات

ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أن تشافي مدرب برشلونة طلب من إدارة النادي استمرار المهاجم المغربي عبدالصمد الزلزولي مع الفريق.

وسافر الزلزولي مع برشلونة إلى الجولة التحضيرية في الولايات المتحدة وسط شكوك حول مستقبله.

ووفقا للصحيفة فإن تشافي طلب من إدارة برشلونة استمرار الزلزولي الموسم المقبل على الرغم من أن بقاءه يعتمد على رحيل لاعبين مثل فيران توريس أو أنسو فاتي أو حتى رافينيا.

وأكدت أن يوفنتوس آخر نادٍ سأل عن مستقبل الزلزولي بناء على طلب من المدرب ماسيميليانو آليغري.

ويريد تشافي أن يرى الزلزولي يلعب المباريات التحضيرية علما أن اللاعب المغربي أمضى الموسم الماضي معارا مع أوساسونا.

وقالت “موندو ديبورتيفو” إن الزلزولي البالغ من العمر 21 عاما أحد اللاعبين الذين يمكن لبرشلونة الحصول على المال من خلال بيعهم هذا الصيف.

وذكرت الصحيفة أن الزلزولي مهتم بالبقاء ويقتنع بأن له مكانًا في الفريق الأول لبرشلونة

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أسبوع الفرس .. فريق نادي الركاب الدار البيضاء يفوز باللقب

أسبوع الفرس .. فريق نادي الركاب الدار البيضاء يفوز…

2023-07-22 / 12:31
Photo of لوبارزيان: باريس سيمنع مبابي من التدرب مع الفريق الأساسي

لوبارزيان: باريس سيمنع مبابي من التدرب مع الفريق الأساسي

2023-07-22 / 10:00
Photo of أسامة العزوزي ينضم رسميا إلى بولونيا

أسامة العزوزي ينضم رسميا إلى بولونيا

2023-07-21 / 20:44
Photo of رسميا.. مارسيليا الفرنسي يتعاقد مع الغابوني أوباميانغ

رسميا.. مارسيليا الفرنسي يتعاقد مع الغابوني أوباميانغ

2023-07-21 / 20:27
Photo of الرجاء يتعادل وديا مع السد القطري

الرجاء يتعادل وديا مع السد القطري

2023-07-21 / 20:05
Photo of أسبوع الفرس 2023 .. الخليفي يفوز بذهبية الأولمبياد الخاص المغربي

أسبوع الفرس 2023 .. الخليفي يفوز بذهبية الأولمبياد الخاص…

2023-07-21 / 19:52
Photo of طواف فرنسا للدراجات .. موهوريتش يفوز بالمرحلة 19

طواف فرنسا للدراجات .. موهوريتش يفوز بالمرحلة 19

2023-07-21 / 18:41
Photo of حارس المرمى الكاميروني أونانا ينضم إلى “الشياطين الحمر”

حارس المرمى الكاميروني أونانا ينضم إلى “الشياطين الحمر”

2023-07-21 / 18:34
Photo of رونالدو الأعلى أجراً في منصة “إنستغرام”

رونالدو الأعلى أجراً في منصة “إنستغرام”

2023-07-21 / 17:20
Photo of أهلي جدة يعطي مهلة أخيرة لساديو ماني

أهلي جدة يعطي مهلة أخيرة لساديو ماني

2023-07-21 / 16:43

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق