تشافي يطالب برشلونة ببقاء عبدالصمد الزلزولي مع الفريق

هبة بريس - وكالات

ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أن تشافي مدرب برشلونة طلب من إدارة النادي استمرار المهاجم المغربي عبدالصمد الزلزولي مع الفريق.

وسافر الزلزولي مع برشلونة إلى الجولة التحضيرية في الولايات المتحدة وسط شكوك حول مستقبله.

ووفقا للصحيفة فإن تشافي طلب من إدارة برشلونة استمرار الزلزولي الموسم المقبل على الرغم من أن بقاءه يعتمد على رحيل لاعبين مثل فيران توريس أو أنسو فاتي أو حتى رافينيا.

وأكدت أن يوفنتوس آخر نادٍ سأل عن مستقبل الزلزولي بناء على طلب من المدرب ماسيميليانو آليغري.

ويريد تشافي أن يرى الزلزولي يلعب المباريات التحضيرية علما أن اللاعب المغربي أمضى الموسم الماضي معارا مع أوساسونا.

وقالت “موندو ديبورتيفو” إن الزلزولي البالغ من العمر 21 عاما أحد اللاعبين الذين يمكن لبرشلونة الحصول على المال من خلال بيعهم هذا الصيف.

وذكرت الصحيفة أن الزلزولي مهتم بالبقاء ويقتنع بأن له مكانًا في الفريق الأول لبرشلونة

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