رئيس جامعة الأزهر بغزة: موقف المغرب من القضية الفلسطينية ثابت وراسخ

هبة بريس

قال رئيس جامعة الأزهر بقطاع غزة، عمر ميلاد، إن موقف المغرب من القضية الفلسطينية، تحت قيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، ثابت وراسخ.

وأوضح الأكاديمي الفلسطيني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المغرب ظل داعما لصمود المقدسيين في القدس المحتلة ومدافعا عن المكانة الدينية والحضارية والتاريخية للقدس.

واستعرض في هذا الصدد ما تقوم بها وكالة بيت مال القدس من تمويل لمشاريع حيوية في فلسطين لا سيما في قطاعات خدمية مهمة مثل الصحة والزراعة والتعليم.

كما استحضر جهود المغرب في دعم قطاع التعليم العالي بقطاع غزة، لافتا إلى أن وكالة بيت مال القدس أصبحت مرجعًا مهمًا في العمل داخل القدس، بفضل ما راكمته من تجربة وخبرة، ولحرصها الشديد على وضع الآليات الصحيحة التي تؤمن إيصال أموال التبرعات المخصصة للمشروعات إلى مستحقيها.

وخلص إلى أن الجهود الصادقة للوكالة مكنت من إيجاد حلول عملية وواقعية لتطلعات الفلسطينيين وترجمتها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.

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