اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء.. نائب برلماني أوروبي: قرار مهم وتاريخي

2023-07-18 / 11:17
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هبة بريس

رحب عضو البرلمان الأوروبي، توماش زديتشوفسكي، الاثنين، بالقرار “المهم والتاريخي” باعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء.

وكتب عضو البرلمان الأوروبي عن مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي في تغريدة على تويتر معلقا على هذا القرار “بعد الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي الرئيسية، إنه قرار مهم وتاريخي من جانب إسرائيل للاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء”.

وبحسبه، فإن هذا القرار “سيسهم في تسريع ايجاد حل لهذا النزاع وإرساء السلام بالمنطقة”.

وكان بلاغ للديوان الملكي أعلن في وقت سابق اليوم أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس-نصره الله- توصل برسالة من رئيس وزراء دولة إسرائيل، فخامة السيد بنيامين نتنياهو، رفع من خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى العلم السامي لصاحب الجلالة قرار دولة إسرائيل “الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية”.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن موقف بلاده هذا سيتجسد في كافة أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة”. وشدد، أيضا، على أنه سيتم “إخبار الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها، وكذا جميع البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية” بهذا القرار.

وفي رسالته إلى جلالة الملك، أفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن إسرائيل تدرس، إيجابيا، “فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة”، وذلك في إطار تكريس قرار الدولة هذا.

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