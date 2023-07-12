الدفاع الروسية: “فاغنر” تسلم عتادها للجيش

2023-07-12 / 16:33
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هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية تستكمل استلام المعدات العسكرية من وحدات مجموعة “فاغنر” وإرسالها إلى المناطق الخلفية للصيانة والتحضير للاستخدام.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء: “يتم تسليم جميع المعدات والأسلحة إلى المناطق الخلفية، حيث تقوم وحدات الإصلاح والترميم التابعة للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية بالصيانة والإعداد للاستخدام”.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه من بين المعدات التي تم نقلها إلى القوات المسلحة الروسية من وحدات مجموعة “فاغنر”، عشرات الآليات مما لم يتم استخدامه مطلقا في ظروف القتال.

وأضاف البيان: “القوات المسلحة الروسية استلمت من “فاغنر” أكثر من 2.5 ألف طن من الذخيرة المختلفة ونحو 20 ألف قطعة من الأسلحة الخفيفة”.

وقد تم نقل أكثر من 2000 قطعة من المعدات والأسلحة، بما في ذلك المئات من الأسلحة الثقيلة، كالدبابات من طراز “تي- 90″، و”تي- 80″، و”تي- 72 بي 3″، وراجمات “غراد” و”أوراغان” ومنظومات “بانتسير” المضادة للطائرات، ومدافع “غفوزديكا” و”أكاسيا” وغياتسينت” و”توليب” 152 ملم ، 2S4 “توليب” 240 ملم ، ومدافع هاوتزر ومضادات الدبابات، ومدافع الهاون ، وشاحنات مدرعة متعددة الأغراض، وناقلات جند مدرعة، وكذلك مركبات وأسلحة خفيفة.

وختم البيان: “يتم إحضار المركبات الثقيلة المجنزرة، وحوامل المدفعية ذاتية الدفع عالية السعة، والدبابات إلى القواعد الميدانية بواسطة جرارات بعجلات على شباك الجر من أجل منع إتلاف الطرق الإسفلتية”.

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