مانشستر يونايتد يتحرك لضم اللاعب سفيان امرابط

2023-07-11 / 14:16
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هبة بريس - وكالات

كشفت تقارير صحفية، أن إدارة نادي مانشستر يونايتد، بدأت تتحرك للتعاقد مع لاعب الوسط الدولي المغربي سفيان أمرابط من فيورنتينا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد مراسل شبكة “سكاي سبورتس ألمانيا”، فلوريان بليتينبيرغ، عبر حسابه في موقع “تويتر”، أن مانشستر يونايتد يراقب عن كثب أمرابط ويخطط للتوقيع معه.

وأضاف: “في هذه المرحلة، (المفاوضات) ليست متقدمة، لكن المحادثات الأولى قد جرت بالفعل”، منوها أن انتقال أمرابط المحتمل إلى مانشستر يونايتد قد يصبح موضوعا ساخنا في وقت لاحق من سوق الانتقالات الحالية.

وأكد بليتينبيرغ، أن اسم أمرابط موجود أيضا على طاولة بايرن ميونخ الألماني لسوق الانتقالات، قبل أن يستدرك: “لكن، لا شيء ملموس في هذه المرحلة”.

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