غينيا تجدد تأكيد دعمها الثابت للوحدة الترابية للمملكة

هبة بريس

جددت جمهورية غينيا، اليوم الإثنين بالداخلة، تأكيد دعمها “الثابت والمستمر” للوحدة الترابية للمملكة المغربية ودعمها لمبادرة مخطط الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة، باعتبارها “الحل الموثوق والواقعي الوحيد” لحل النزاع حول الصحراء المغربية.

وتم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك صدر عقب اختتام أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون المغرب-غينيا، التي ترأسها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والغينيين المقيمين بالخارج، موريساندا كوياطي.

كما أشاد السيد كوياطي بجهود منظمة الأمم المتحدة كإطار حصري وتوافقي للتوصل إلى حل واقعي وعملي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

وشدد رئيس الدبلوماسية الغينية، من جهة أخرى، على أن فتح جمهورية غينيا لقنصلية عامة لها بالداخلة، في يناير 2020، يندرج في سياق موقفها التاريخي.

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