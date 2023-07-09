ديفيد غوفرين

غوفرين يُعلن عودته إلى المغرب لاستئناف مهامه كرئيس لمكتب الاتصال الإسرائيلي

2023-07-09 / 18:26
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هبة بريس - الرباط

أعلن ديفيد غوفرين اليوم الأحد 9 يوليوز ، عودته إلى المملكة المغربية، من أجل استئناف مهامه الديبلوماسية كرئيس لمكتب الاتصال الإسرائيلي في العاصمة الرباط.

وغرّد ديفيد غوفرين على حسابه الرسمي بموقع تويتر ، قائلا : “إن لم تستطع قول الحق فلا تصفق للباطل*. أنا جد سعيد بالعودة إلى بلدي الثاني المغرب الغالي لإتمام مهامي النبيلة التي تسعى لتقوية وتثمين الروابط بين الدولتين”.

في وقت سابق أعلن رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب شاي كوهين، السبت، انتهاء مهامه ،حيث قال كوهين في تغريدة: “أنهي اليوم مهمتي بالمغرب وأود أن أنتهز الفرصة لمشاركة عبارات شكر معكم بعد أربعة أشهر كرئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط”.

وأضاف: “كنت جد فخور خلال هذه الأشهر بإنجازاتنا الثنائية والتطورات الإيجابية التي نشهدها يوما بعد يوم في جميع المجالات”.

وفي ماي 2023، أعلن مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب تعيين كوهين رئيسا له.

وخلال أبريل 2023، أعلن المكتب انتهاء عمل رئيسته ألونا فيشر دون الإعلان عن خلف لها، بعد تعيينها بديلا لرئيس المكتب السابق ديفيد غوفرين.

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