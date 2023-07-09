رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب يعلن انتهاء مهامه

2023-07-09 / 09:32
0
هبة بريس _ الرباط

أعلن رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب شاي كوهين، السبت، انتهاء مهامه دون الإعلان عن خلف له، وشط أتباء عن عودة سلفه ديفيد غوفرين المشتبه بارتكابه “اعتداءات جنسية” و”اختلاس أموال”.

وقال كوهين في تغريدة: “أنهي اليوم مهمتي بالمغرب وأود أن أنتهز الفرصة لمشاركة عبارات شكر معكم بعد أربعة أشهر كرئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط”.

وأضاف: “كنت جد فخور خلال هذه الأشهر بإنجازاتنا الثنائية والتطورات الإيجابية التي نشهدها يوما بعد يوم في جميع المجالات”.

وفي ماي 2023، أعلن مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب تعيين كوهين رئيسا له.

وخلال أبريل 2023، أعلن المكتب انتهاء عمل رئيسته ألونا فيشر دون الإعلان عن خلف لها، بعد تعيينها بديلا لرئيس المكتب السابق ديفيد غوفرين.

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد تحدثت، مطلع الشهر الماضي، نقلا عن دبلوماسي إسرائيلي، عن عودة غوفرين إلى منصبه على رأس مكتب الاتصال في المغرب الشهر المقبل، بعدما استدعي إلى بلده للتحقيق معه بتهم ارتكاب “اعتداءات جنسية” و”اختلاس أموال”.

وكان رئيس المكتب المنتهية ولايته شاي كوهين قد أعلن آنذاك أن : “غوفرين سيعود إلى هنا (المغرب) الشهر المقبل لكي يواصل مهمته”، من دون تفاصيل إضافية

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مطالب باستدعاء بنموسى والميراوي لمدارسة الدخول المدرسي والجامعي

مطالب باستدعاء بنموسى والميراوي لمدارسة الدخول المدرسي والجامعي

2023-07-09 / 10:29
Photo of طقس الأحد.. ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

طقس الأحد.. ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

2023-07-09 / 09:00
Photo of إنزكان : وفاة شابة بعد سرقة هاتفها النقال من طرف ” لص”

إنزكان : وفاة شابة بعد سرقة هاتفها النقال من…

2023-07-08 / 23:21
Photo of الحسيمة ..قفزة خطيرة ترسل شابا الى قسم المستعجلات

الحسيمة ..قفزة خطيرة ترسل شابا الى قسم المستعجلات

2023-07-08 / 23:04
Photo of أكثر من 5 آلاف موظف شرطة لتأمين نهائي كأس إفريقيا للأمم لأقل من 23 سنة

أكثر من 5 آلاف موظف شرطة لتأمين نهائي كأس…

2023-07-08 / 22:07
Photo of توقيع اتفاقية تهم تشغيل العمال الزراعيين الموسميين المغاربة في فرنسا

توقيع اتفاقية تهم تشغيل العمال الزراعيين الموسميين المغاربة في…

2023-07-08 / 22:00
Photo of همت التعاون في مجال المياه ..نزار بركة يجري سلسلة مباحثات ثنائية مع وزراء ومسؤولين دوليين

همت التعاون في مجال المياه ..نزار بركة يجري سلسلة…

2023-07-08 / 21:19
Photo of الجيش المغربي سيعزز قدراته الدفاعية عبر هذا النوع من الأسلحة المتطورة

الجيش المغربي سيعزز قدراته الدفاعية عبر هذا النوع من…

2023-07-08 / 19:30
Photo of المغرب يحتج رسميا ضد مخطط الجزائر السطو على قفطان “النطع الفاسي” أمام اليونيسكو

المغرب يحتج رسميا ضد مخطط الجزائر السطو على قفطان…

2023-07-08 / 18:58
Photo of تارودانت : 5حفلات موسيقية تَفْتَتح فعاليات الدّورة الثّانية من المهرجان الدّولي للفنون الشّعبية

تارودانت : 5حفلات موسيقية تَفْتَتح فعاليات الدّورة الثّانية من…

2023-07-08 / 18:34

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق