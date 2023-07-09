رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب يعلن انتهاء مهامه

هبة بريس _ الرباط

أعلن رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب شاي كوهين، السبت، انتهاء مهامه دون الإعلان عن خلف له، وشط أتباء عن عودة سلفه ديفيد غوفرين المشتبه بارتكابه “اعتداءات جنسية” و”اختلاس أموال”.

وقال كوهين في تغريدة: “أنهي اليوم مهمتي بالمغرب وأود أن أنتهز الفرصة لمشاركة عبارات شكر معكم بعد أربعة أشهر كرئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط”.

وأضاف: “كنت جد فخور خلال هذه الأشهر بإنجازاتنا الثنائية والتطورات الإيجابية التي نشهدها يوما بعد يوم في جميع المجالات”.

وفي ماي 2023، أعلن مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب تعيين كوهين رئيسا له.

وخلال أبريل 2023، أعلن المكتب انتهاء عمل رئيسته ألونا فيشر دون الإعلان عن خلف لها، بعد تعيينها بديلا لرئيس المكتب السابق ديفيد غوفرين.

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد تحدثت، مطلع الشهر الماضي، نقلا عن دبلوماسي إسرائيلي، عن عودة غوفرين إلى منصبه على رأس مكتب الاتصال في المغرب الشهر المقبل، بعدما استدعي إلى بلده للتحقيق معه بتهم ارتكاب “اعتداءات جنسية” و”اختلاس أموال”.

وكان رئيس المكتب المنتهية ولايته شاي كوهين قد أعلن آنذاك أن : “غوفرين سيعود إلى هنا (المغرب) الشهر المقبل لكي يواصل مهمته”، من دون تفاصيل إضافية

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