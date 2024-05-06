قسم الانعاش بمستشفى سطات يعاني الخصاص في الانعاش والتخدير

محمد منفلوطي_هبة بريس

كشفت مصادر هبة بريس أن قسم الإنعاش بمستشفى الحسن الثاني بسطات يعيش هذه الأيام خصاصا على مستوى طب الانعاش والتخذير بعد وجود طبيبه الوحيد والأوحد في عطلة مُرخصة، هذا الأخير الذي يقوم بخدمات جليلة وكفاءة عالية وحسن تواصل.

ليبقى الضحايا والمرضى الذين يعانون إصابات بليغة في رحلة البحث عن العلاج خارج المدينة أو بداخل مصحاتها الخاصة او بمستشفيات الدار البيضاء، واقع يسائل الجهات الوصية على القطاع حلا عاجلا يضمن للمواطن البسيط حقه في العلاج.

وكشفت مصادرنا عن وجود طبيبين للإنعاش والتخذير أحدهما يشتغل بالمركب الجراحي، وآخر بقسم الانعاش، لكن في حالة وجود هذا الأخير في رخصة مرضية أو عطلة رسمية تتعلق به، يبقى قسم الانعاش بلا انعاش وبلاتخذير على حد تعبير مصادرنا.

وأكد مصدر طبي رفض الكشف عن اسمه، أنه وفي ظل هذا الوضع، قامت إدارة المستشفى بتدبير الوضعيات حسب درجة خطورتها، حيث يحتفظ بالحالات المتحكم فيها دون الحرجة، فيما يتم تحويل الحالات الخطرة صوب مستشفيات البيضاء.

ويذكر أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية” خالد آيت الطالب”، سبق وأن عمم مراسلة على رؤساء وزارته مركزيا وجهويا واقليميا، تتعلق بموضوع التخدير بالمؤسسات الصحية العمومية الذي بات يشكل وضعا مقلقا استأثر بالكثير من النقاش، حيث طالب من كافة ممرضات وممرضي التخدير و الإنعاش التابعين للقطاع العام بصفة مؤقتة، تأمين التدخلات الاستعجالية المقررة من قبل الطبيب الجراح أو الطبيب المسؤول عن المستعجلات التي لا تقبل التأجيل في ظل غياب الطبيب المتخصص في التخدير والإنعاش، مشددا على الضرورة القصوى لتنفيذ هذه التوجيهات والحرص على احترامها.

هذا وعلل الوزير موقفه هذا، كون هذه الفئة تتوفر على تكوين أساسي ذو مستوى جيد، من قبل المعاهد العليا المهن التمريضية والقدرات الصحة التي تعتبر مرجعا وطنيا في هذا المجال، ناهيك عن امتلاكها لكل المؤهلات و المعارف، الكافية و الضامنة للقيام بالتخدير، مع اكتسابها التجربة و الخبرة التي تؤهلها للقيام بتدخلاتها دون مخاطر.