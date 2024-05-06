طلبة الطب يجددون الدعوة لفتح الحوار في مسيرة بالرباط

2024-05-06 / 20:30
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نظم طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، اليوم الاثنين مسيرة وطنية حاشدة بمدينة الرباط، جددوا خلالها تشبثهم بالحوار لإنهاء أربعة أشهر من مقاطعة. فصول الدراسة

و انطلقت المسيرة من ساحة باب الأحد وشهدت مشاركة مكثفة للطلبة، ورفعوا خلالها لافتات وشعارات، رافضة لجملة من القرارات الأحادية للحكومة، وعلى رأسها الرفع من أعداد الوافدين وتقليص سنوات التكوين.

وجدد بعض الطلبة في اتصالات مع هبة بريس مطلبهم الرئيسي بالإبقاء على الحوار مؤكدين استمرارهم في الاحتجاج والمقاطعة إلى حين ووقف سياسة التجاهل والتماطل.

ولي أمر احد الطلبة قال في اتصال هاتفي بهبة بريس أنه يأمل أن يتدخل عاهل البلاد من أجل حل الصراع القائم بين الطلبة الطب والوزارة المعنية

وقال إن الأمل كل الأمل في صاحب الجلالة على اعتبار أنه أب للجميع وعطفه الكبير لا يستثني منه اي كان وتلك مكارمكه التي يحيط بها رعاياه

وختم اتصاله بالقول ” أملنا فيكم صاحب الجلالة .. والامل لا يرد من على عتبة بابكم أيها الملك العظيم.” قبل أن ينهي حديثه …أزمة نتكبد معاناتها يوميا ونأمل أن تنتهي على يد ملكنا صاحب العزم و الحل .

وأكد الطلبة في ندوة صحافية قبل أيام عدم تلقيهم لأي دعوة للحوار من طرف الوزارتين الوصيتين، مع عدم تلقي أي رد عن الطلبات التي تقدموا بها، معلنين تشبثهم بالحوار كسبيل أوحد لحلحلة قضيتهم.

2024-05-06 / 20:30
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تعليق واحد

  1. العمل داخل المغرب هو الحل الوحيد بالنسبة للاطباء .لا يعقل أن يهاجر جميع الاطباء للخارج . فالمغاربة كلم مع قرار الحكومة

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