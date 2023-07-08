وهبي: سنواصل دعم الحريات ورفع الحجر والبؤس والوصاية على المرأة المغربية 

هبة بريس

أكد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، أن حزبه يعد من أكثر الأحزاب احتراما لثوابت الأمة المغربية، وللقيم والتربية الأصيلة للمغاربة.

وشدد وهبي في كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس الوطني للحزب، المنعقد يومه السبت، على أن حزبه سيواصا دعم الحريات وحقوق الإنسان، وسيعمل على تحرير العقل المغربي من الخرافات السياسية، ورفع الحجر والبؤس والوصاية على المرأة المغربية الحرة، وسيعمل على إعطائها المكانة التي يرتضيها لها الله والأديان والقوانين والطبيعة.

وأضاف وهبي، أن حزب “الجرار” مع حقوق المرأة كاملة وشاملة، وضد زواج واغتصاب الطفلات القاصرات، ومع صيانة حق الطفلات في التمدرس، ومع حق المرأة المغربية في التمكين الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أن هذه هي المواقف الحقوقية الواضحة للحزب التي سيناضل مع رفقائه في التحالف الحكومي الحالي، ومع أصدقائه الحداثيين خارج الحكومة، ومع كل الحقوقيين والقوى الحية، والفعاليات المتنورة من مختلف المشارب، لتنزيلها وفق مقاربة تشاركية عميقة.

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