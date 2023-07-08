ضمنهم شاكيرا وأوبرا.. هؤلاء أول المشاهير المنضمين لتطبيق ثريدز

هبة بريس - وكالات

انضم إلى التطبيق الجديد “ثريدز” عدد من كبار المشاهير حول العالم في ضربة قوية لمنصة الملياردير الأميركي، إيلون ماسك.

ومن بين هؤلاء كيم كارداشيان وشاكيرا وأوبرا وينفري وكورتني كارداشيان وويل سميث وجينيفر لوبيز، وآخرين بين أكثر من مليون شخص انضموا إلى منافس تويتر.

واكتسب المشاهير بالفعل عشرات الآلاف من المتابعين بعد فترة وجيزة من إنشاء حساباتهم على التطبيق الجديد الذي أطلق عليه مارك زوكربيرغ “قاتل تويتر”.

كما سجل في التطبيق جاك هارلو، وزين مالك، وجوردون رامزي، وكارلي كلوس، وليام باين، وإيلي جولدينغ، والدالاي لاما، بحسب موقع “ذا نيوز”

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